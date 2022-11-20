Флик сравнил работу в сборной Германии с должностью в «Баварии»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, какая должность для него предпочтительнее.

С 2019 по 2021 год специалист возглавлял мюнхенскую «Баварию», после чего занял пост наставника национальной сборной. Предстоящий чемпионат мира в Катаре – дебютный крупный турнир Флика в нынешней роли.

«Мне трудно сравнивать работу в «Баварии» с работой в сборной. Мне очень нравилось в «Баварии» – в этой команде много выдающихся личностей. Поначалу люди не думали, что мы добьёмся такого успеха – иногда это играло нам на руку. Надеюсь, со сборной Германии в Катаре будет нечто подобное. К слову, я вполне представляю своё возвращение в клубный футбол в будущем», – цитирует BILD Флика.