Радченко объяснил, в чём сборная Японии превзошла Германию

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался после сенсационной победы сборной Японии над Германией. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 2:1.

«Японцы отлично провели матч, особенно второй тайм. Они превосходили сборную Германии и были лучше физически готовы к матчу», — заявил Радченко порталу «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что Германия имела свои моменты, но владение мячом ни о чем не говорит.

Во втором туре чемпионата мира сборная Японии сыграет с Коста-Рикой, а Германия встретится с Испанией. Оба матча пройдут 27 ноября.