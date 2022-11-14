Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нойер: «В сборной Германии вратари мирового класса»

14 Ноября 2022 • 23:26 Комментировать
Германия
...
Япония
1 1.50 X 4.50 2 6.40
23.11 16:00

Голкипер немецкой национальной команды Мануэль Нойер оценил уровень вратарей сборной на чемпионате мира в Катаре.

«Мы знаем, что в нашей команде есть вратари мирового класса. Но роли были чётко доведены до тер Штегена и Траппа. Мы все очень хорошо ладим с моими коллегами-вратарями», — цитирует капитана мюнхенской «Баварии» iMiaSanMia.

Нойер отметил, что в его роли в коллективе не было никаких сомнений, поскольку всем было понятно, что именно Мануэль является первым номером сборной Германии.

Напомним, что голкипер немецкого гранда едет в основе на четвёртый мундиаль подряд. В 2014 году Нойер выиграл золото ЧМ в Бразилии, став также лучшим вратарём турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЕРМАНИЯ ЯПОНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
14 Ноября
23:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер: «В сборной Германии вратари мирового класса»
22:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Карпин назвал тройку фаворитов чемпионата мира в Катаре
22:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция – Австралия: прогноз на матч чемпионата мира – 22 ноября 2022
22:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер — о первом матче на ЧМ-2022: «Я бы лучше предпочёл сыграть с кем-нибудь вроде Испании» 2
21:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Данилу Перейра: «Роналду — футболист, который привлекает внимание» 1
21:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дания – Тунис: прогноз на матч чемпионата мира – 22 ноября 2022
21:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер: «Флик знает, как обращаться с каждым игроком в отдельности»
21:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мексика – Польша: прогноз на матч чемпионата мира – 22 ноября 2022
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Аргентина – Саудовская Аравия: прогноз на матч чемпионата мира – 22 ноября 2022
21:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​США – Уэльс: прогноз на матч чемпионата мира – 21 ноября 2022
21:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Туниса объявила состав на ЧМ-2022
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Англия – Иран: прогноз на матч чемпионата мира – 21 ноября 2022
20:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сенегал – Нидерланды: прогноз на матч чемпионата мира – 21 ноября 2022
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Катар – Эквадор: прогноз на матч открытия чемпионата мира – 20 ноября 2022
19:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Киммих: Сейчас от сборной Германии другие ожидания
Все новости
Рекомендуем