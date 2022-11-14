Нойер: «В сборной Германии вратари мирового класса»

Голкипер немецкой национальной команды Мануэль Нойер оценил уровень вратарей сборной на чемпионате мира в Катаре.

«Мы знаем, что в нашей команде есть вратари мирового класса. Но роли были чётко доведены до тер Штегена и Траппа. Мы все очень хорошо ладим с моими коллегами-вратарями», — цитирует капитана мюнхенской «Баварии» iMiaSanMia.

Нойер отметил, что в его роли в коллективе не было никаких сомнений, поскольку всем было понятно, что именно Мануэль является первым номером сборной Германии.

Напомним, что голкипер немецкого гранда едет в основе на четвёртый мундиаль подряд. В 2014 году Нойер выиграл золото ЧМ в Бразилии, став также лучшим вратарём турнира.