Флик – о защите сборной Германии: «На чемпионате мира такая игра недопустима»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не в восторге от игры своей команды в товарищеском поединке против Омана.

Встреча завершилась победой немецкой национальной команды с минимальным счётом, а единственный гол был забит Никласом Фуллкругом на 80-й минуте.

«Я недоволен тем, как команда сыграла в защите в сегодняшнем матче – на чемпионате мира такая игра недопустима. Нам нужно действовать жёстче, но, конечно, каждый игрок подсознательно заботился о том, как бы не получить травму», – заявил в послематчевом интервью Ханс-Дитер Флик.

Уже 23 ноября сборная Германии стартует на чемпионате мира матчем против Японии.