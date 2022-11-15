Флик: Энрике — великолепный тренер, он собрал отличную сборную Испании

Наставник сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о рулевом сборной Испании Луисе Энрике.

«Испания является великой футбольной державой, в этом году у них собралась отличная команда. Я уважаю Луиса Энрике, ведь он великолепный тренер и человек», — приводит слова Флика Football Espana.

По мнению специалиста, Энрике создал боеспособную команду, которая будет претендовать на кубок.

В первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Испании встретится с Коста-Рикой, а Германия сыграет с Японией. Очный матч между подопечными Флика и Энрике состоится 27 ноября во втором туре.