Мюллер прокомментировал поражение от сборной Японии

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался после поражения от Японии (1:2) в матче первого тура чемпионата мира – 2022.

Мюллер сказал Bayern&Germany, что Германия хорошо играла большую часть матча, но не смогла забить голы, обидно начинать с поражения, но это поражение является заслуженным. Необходимо разобрать игру, признавать проигрыш всегда нелегко, добавил игрок.

Во втором туре чемпионата мира сборная Германии проведет матч с Испанией, встреча состоится 27 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени. В заключительном туре немцы сыграют с Коста-Рикой.