Флик оценил состояние Нойера и Сане накануне первого матча на ЧМ-2022

Наставник немецкой национальной команды Ханс-Дитер Флик прокомментировал состояние футболистов накануне встречи против Японии.

«Что я могу сказать, так это то, что Мануэль Нойер завтра будет в стартовом составе», — приводит слова бывшего тренера мюнхенской «Баварии» Bayern & Germany. Также специалист выразил сожаление от того, что старт мундиаля пропустит вингер Лерой Сане. Флик надеется, что игрок немецкого топ-клуба сможет помочь сборной во втором матче на ЧМ-2022 против Испании.

Напомним, что Германия и Япония сыграют завтра, 23 ноября, в Дохе. Стартовый свисток назначен на 16:00 по московскому времени.