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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нойер: «Флик знает, как обращаться с каждым игроком в отдельности»

14 Ноября 2022 • 21:42 Комментировать
Германия
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Япония
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23.11 16:00

Капитан мюнхенской «Баварии» и немецкой национальной команды Мануэль Нойер высказался о наставнике сборной Ханс-Дитере Флике.

«Ханси знает, как обращаться с каждым футболистом в отдельности. Он очень общительный и много общается с игроками. У него есть чёткая цель. В качестве примера можно взять финал Лиги чемпионов 2020 года в Лиссабоне, когда «Бавария» взяла титул»,  — заявил вратарь, чьи слова цитирует Bayern & Germany.

Игрок отметил, что специалист похожим образом пытается привлечь своих подопечных к предстоящему мундиалю. По мнению Нойера, возвращение «Баварии» в нужное состояние также позволит успешно выступить в Катаре.

Напомним, что сборная Германии попала в группу Е. Соперниками немецкой команды станут Испания, Япония и Коста-Рика.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер Ханс-Дитер Флик
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