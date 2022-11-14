Нойер: «Флик знает, как обращаться с каждым игроком в отдельности»

Капитан мюнхенской «Баварии» и немецкой национальной команды Мануэль Нойер высказался о наставнике сборной Ханс-Дитере Флике.

«Ханси знает, как обращаться с каждым футболистом в отдельности. Он очень общительный и много общается с игроками. У него есть чёткая цель. В качестве примера можно взять финал Лиги чемпионов 2020 года в Лиссабоне, когда «Бавария» взяла титул», — заявил вратарь, чьи слова цитирует Bayern & Germany.

Игрок отметил, что специалист похожим образом пытается привлечь своих подопечных к предстоящему мундиалю. По мнению Нойера, возвращение «Баварии» в нужное состояние также позволит успешно выступить в Катаре.

Напомним, что сборная Германии попала в группу Е. Соперниками немецкой команды станут Испания, Япония и Коста-Рика.