Киммих: «Хаверц может вытворять с мячом всё, что угодно»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих оценил навыки своего партнёра по сборной Германии Кая Хаверца, который выступает за лондонский «Челси».

«Хаверц может сыграть «девятую» для нас, а иногда он делает это в Лондоне. Я помню, как он выступал на этой позиции за леверкузенский «Байер». С мячом он может вытворять всё, что угодно. Его гол в финале Лиги чемпионов был просто невероятным», – цитирует Киммиха Unda Rated.

В нынешнем сезоне на счету Хаверца три гола в тринадцати поединках чемпионата Англии. Футболист проводит за «Челси» уже третий сезон после перехода из леверкузенского «Байера».