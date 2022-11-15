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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Германия: что ждёт сборную на чемпионате мира 2022 в Катаре

15 Ноября 2022 • 17:25 Комментировать
Германия
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Япония
1 1.50 X 4.40 2 6.50
23.11 16:00

Сборная Германии стартует на чемпионате мира матчем против Японии 23 ноября. Рассказываем о том, чего ждать от немецкой «машины» в Катаре.

История выступлений сборной Германии на чемпионатах мира

Германия знает, как добиваться результата на чемпионатах мира. Четыре раза немцы выигрывали турнир, четыре раза проигрывали в финале и ещё четыре раза становились третьими. На 19 участий 12 попаданий на пьедестал – результат шикарный. С 2002 года сборная Германия лишь однажды не дошла до полуфинала – четыре года назад Бундестим сенсационно вылетела после группового этапа, и это был второй раз, когда команда не смогла преодолеть первую стадию. До этого в далёком 1938-м немцы вылетели сразу на стадии 1/8, с которой и начинался розыгрыш.

Кто попал в группу со сборной Германии на чемпионате мира

Германия – один из двух явных фаворитов своей группы наравне с Испанией. Однако после провала четыре года назад в России от Бундестим можно ждать всякого. По составу Германия точно сильнее Коста-Рики и Японии, но это преимущество надо будет реализовать.

Как выступит и какое место займёт сборная Германии на чемпионате мира

Германия традиционно входит в число фаворитов чемпионата мира. Однако выступление в последнем розыгрыше Лиги наций не позволяет считать Бундестим претендентом на победу. И всё же немцы могут дойти до самых дальних стадий.

Состав сборной Германии

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт» Франкфурт).

Защитники: Армель Белла-Кочап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба — «Фрайбург»), Тило Керер («Вест Хэм»), Лукас Клостерманн, Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек, Никлас Зюле (оба — «Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Юлиан Брандт, Карим Адейеми (оба — «Боруссия» Дортмунд), Леон Горетцка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Марио Гетце («Айнтрахт» Франкфурт), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»).

Нападающие: Никлас Фюллькруг («Вердер»), Серж Гнабри, Лерой Зане (оба — «Бавария»), Йонас Хофманн («Боруссия» Мёнхенгладбах), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд).

Главные потери сборной Германии перед чемпионатом мира

Главный вопрос для немцев накануне чемпионата мира был связан с участием Лероя Сане. Вингер получил травму и должен был оправиться от неё в начале ноября. Также к этому сроку должен был восстановиться Йонас Хофманн. В итоге оба в строю.

Очередную травму получил Марко Ройс, который вновь не сыграет на чемпионате мира. Нет в составе и Тони Крооса, который завершил карьеру в сборной. По решению Флика, не нашлось места в заявке Бернду Лено, Робину Госенсу, Юлиану Дракслеру и Тимо Вернеру.

Расписание матчей сборной Германии

23 ноября в 16:00 – Германия – Япония;

27 ноября в 22:00 – Испания – Германия;

1 декабря в 22:00 – Коста-Рика – Германия.

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Какие шансы сборной Германии победить на чемпионате мира – прогноз

Шансы сборной Германии можно назвать «рабочими». У немцев есть состав, который позволяет рассчитывать на победу, и отличный тренер. Четвертьфинал для такой команды – это обязательная задача, а дальше возможны варианты.

Капитан сборной Германии

В 2016-м Мануэль Нойер получил капитанскую повязку, а дебют в национальной команде случился ещё в 2009-м. В том же году вратарь успел выиграть чемпионат Европы среди молодёжных сборных. В 2014-м Нойер в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира. Тогда же весь мир заговорил о том, что вратарь произвёл революцию для своей позиции, когда он очень далеко выходил из ворот и, по сути, действовал на позиции защитника. В 2014-м многие предрекали, что именно Нойер должен был получить «Золотой мяч», но этого не случилось.

Главный тренер сборной Германии

Ханс-Дитер Флик – уникальный тренер современности. В 2021 году он неожиданно предпочёл работе в «Баварии», топ-клубе, место в сборной страны. Обычно наставники предпочитают иное. С другой стороны, Флик выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, так что новый вызов в некоторой степени был ему необходим. Флик вернулся в сборную Германии, с 2006-го по 2014-й был помощником Йоахима Лёва.

Где смотреть матчи сборной Германии на чемпионате мира в Катаре

Все матчи турнира будет показывать холдинг «Матч». Также игры чемпионата мира можно будет смотреть на LiveResult.Ru.

Какое место в группе займёт сборная Германии?
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