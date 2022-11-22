​Сане не сыграет с Японией

Вингер сборной Германии Лерой Сане пропустит стартовый матч команды на чемпионате мира – 2022 против Японии. Как сообщает пресс-служба Бундестим, Сане не сыграет по причине проблем с коленом.

Матч между сборными Германии и Японии пройдёт в среду, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

На клубном уровне 26-летний Лерой Сане выступает за «Баварию». В сезоне 2022/2023 вингер провёл 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач на партнёров.

Помимо Германии и Японии в группе Е также выступят сборные Испании и Коста-Рики.