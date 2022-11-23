Нигматуллин: «Пахнет немецким провалом на чемпионате мира – 2022»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о результате матча между сборными Германии и Японии (1:2) в первом туре ЧМ-2022.

«Японцы выиграли за счет вальяжности немцев. Очень странный матч от Германии, их игра чем-то напоминает игру «Баварии» — вальяжно и бесполезно», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

По мнению эксперта, сборная Германии уже не является той футбольной машиной, которая была при Йоахиме Лёве. Немцы могут провалиться на этом мундиале, добавил бывший голкипер.

Во втором туре чемпионата мира Германия сыграет с Испанией, матч состоится 27 ноября в 22:00 по мск.