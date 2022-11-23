Бывший нападающий «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью «Евро-футбол.Ру» высказался о поражении сборной Германии от Японии (1:2) на чемпионате мира – 2022.

- Чем могли бы объяснить неожиданное поражение сборной Германии от Японии?



- Они, также как и аргентинцы, немного расслабились. А японцы прибавили по ходу матча. У них получилось забить. Было всего несколько моментов, но они смогли их реализовать. После этого матча немцы получили небольшую проблему.



- Поначалу у немцев получилось здорово. В какой момент все разладилось?



- Это происходит тогда, когда одна команда немного расслабляется, а вторая наоборот прибавляет. Не могу сказать, в каком отрезке матча это случилось.



- Виноват ли Нойер в пропущенных мячах?



- У японцев была хорошая реализация. Если бы Нойер стоял в воротах, то тяжело было бы попасть с нулевого угла. Но японцы в итоге попали.



- Кто-то из игроков сборной Германии провалил матч или выпадал из игры. Как вам показалось?



- Я бы скорее отметил японцев, которые прибавили и реализовали моменты. Не могу сказать, что они были стопроцентные, но японцам это удалось. Они сумели обыграть немцев.



- На что теперь может претендовать сборная Германии на чемпионате мира после неудачного старта?



- Итоги их выступления зависят от двух следующих матчей в группе. Если они обе встречи выиграют, то имеют хорошие шансы.



- Вы не исключаете повторения провала, который был у немцев на чемпионате мира в России, когда они не смогли выйти из группы?



- Я не думаю, что сейчас такое может быть. Думаю, после такого матча они должны встрепенуться. Хотя, разное бывает.

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- Разве немцы сейчас сильнее, чем были в 2018 году?



- Они всегда сильные.



- У вас есть объяснение, почему фавориты терпят фиаско на старте турнира? До этого Аргентина проиграла Саудовской Аравии.



- Думаю, что все команды еще себя проявят. Просто первые матчи на чемпионате мира часто бывают непонятные, потому что многие футболисты нервничают, еще не понимают что и как. А в следующих играх все уже играют по максимуму, на пределе сил.



- Что для вас стало больше сенсацией: поражение немцев или аргентинцев?



- Проигрыш Аргентины.

Елена Григорьевская.