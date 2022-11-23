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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин: «Не думаю, что немцы после поражения от японцев не выйдут из группы» эксклюзив

23 Ноября 2022 • 19:07 Комментировать
Германия
1:2
Япония
окончен

Бывший нападающий «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью «Евро-футбол.Ру» высказался о поражении сборной Германии от Японии (1:2) на чемпионате мира – 2022.

- Чем могли бы объяснить неожиданное поражение сборной Германии от Японии?


- Они, также как и аргентинцы, немного расслабились. А японцы прибавили по ходу матча. У них получилось забить. Было всего несколько моментов, но они смогли их реализовать. После этого матча немцы получили небольшую проблему.


- Поначалу у немцев получилось здорово. В какой момент все разладилось?


- Это происходит тогда, когда одна команда немного расслабляется, а вторая наоборот прибавляет. Не могу сказать, в каком отрезке матча это случилось.


- Виноват ли Нойер в пропущенных мячах?


- У японцев была хорошая реализация. Если бы Нойер стоял в воротах, то тяжело было бы попасть с нулевого угла. Но японцы в итоге попали.


- Кто-то из игроков сборной Германии провалил матч или выпадал из игры. Как вам показалось?


- Я бы скорее отметил японцев, которые прибавили и реализовали моменты. Не могу сказать, что они были стопроцентные, но японцам это удалось. Они сумели обыграть немцев.


- На что теперь может претендовать сборная Германии на чемпионате мира после неудачного старта?


- Итоги их выступления зависят от двух следующих матчей в группе. Если они обе встречи выиграют, то имеют хорошие шансы.


- Вы не исключаете повторения провала, который был у немцев на чемпионате мира в России, когда они не смогли выйти из группы?


- Я не думаю, что сейчас такое может быть. Думаю, после такого матча они должны встрепенуться. Хотя, разное бывает.

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- Разве немцы сейчас сильнее, чем были в 2018 году?


- Они всегда сильные.


- У вас есть объяснение, почему фавориты терпят фиаско на старте турнира? До этого Аргентина проиграла Саудовской Аравии.


- Думаю, что все команды еще себя проявят. Просто первые матчи на чемпионате мира часто бывают непонятные, потому что многие футболисты нервничают, еще не понимают что и как. А в следующих играх все уже играют по максимуму, на пределе сил.


- Что для вас стало больше сенсацией: поражение немцев или аргентинцев?


- Проигрыш Аргентины.

 

Елена Григорьевская.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Аргентины Дмитрий Булыкин Мануэль Нойер Сборная Японии Сборная Саудовской Аравии
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