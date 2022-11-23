Нойер прокомментировал поражение от Японии

Голкипер и капитан испанской национальной команды Мануэль Нойер высказался о поражении от Японии в первом туре катарского ЧМ-2022.

«Мы упустили большое количество моментов для взятия ворот. Мы не очень хорошо действовали в обороне на последних минутах. Япония оказала на нас давление при игре один в один, и это доставляло беспокойство. Нам нужно было лучше занимать позиции на поле, что мы и делали в первой половине», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

По его мнению, немецкая сборная контролировала ход игры, однако поплатилась за расслабленность. Мануэль отметил, что команда теперь находится под огромным давлением, а игру против Испании необходимо провести совершенно иначе.

Напомним, что поражение со счётом 1:2 стало вторым подряд неудачным стартом в рамках мундиалей для Германии. Следующая встреча с испанцами пройдёт в воскресенье, 27 ноября.