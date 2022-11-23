Стал известен состав сборной Германии на матч с Японией

Сборная Германии объявила свой состав на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с Японией. В стартовом составе команды числится 5 футболистов, которые представляют мюнхенскую «Баварию».

Состав «бундестим» в матче с Японией будет выглядеть так: Нойер, Шлоттербек, Рюдигер, Зюле, Раум, Гюндоган, Киммих, Мусиала, Мюллер, Гнабри, Хаверц.

Игра стартует в 16:00 по московскому времени. Это будет первый матч на крупном турнире для главного тренера Германии Ханса-Дитера Флика, который заменил на своём посту Йоахима Лёва после чемпионата Европы в 2021 году.

В группе с Германией помимо Японии также числятся Испания и Коста-Рика.