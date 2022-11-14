Нойер — о первом матче на ЧМ-2022: «Я бы лучше предпочёл сыграть с кем-нибудь вроде Испании»

Вратарь немецкой национальной команды Мануэль Нойер высказался о первой встрече своей команды на катарском чемпионате мира.

Напомним, что Германии предстоит поединок против Японии. «Я бы лучше предпочёл сыграть с кем-нибудь вроде Испании, потому что мы их знаем, в таких случаях удаётся лучше подготовиться к сопернику. Поэтому для нас первый матч будет непростой задачей. Но после этого мы будем знать, где находимся», — заявил капитан сборной Германии, чьи слова приводит Bayern & Germany. По мнению Нойера, азиатская команда очень дисциплинирована и непредсказуема из-за качества своих игроков, некоторые из которых выступают в Бундеслиге.

Напомним, что матч между Германией и Японией пройдёт 23 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 16:00 по московскому времени.