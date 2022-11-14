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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нойер — о первом матче на ЧМ-2022: «Я бы лучше предпочёл сыграть с кем-нибудь вроде Испании»

14 Ноября 2022 • 22:04 Комментировать (2)
Германия
...
Япония
1 1.50 X 4.50 2 6.40
23.11 16:00

Вратарь немецкой национальной команды Мануэль Нойер высказался о первой встрече своей команды на катарском чемпионате мира. 

Напомним, что Германии предстоит поединок против Японии. «Я бы лучше предпочёл сыграть с кем-нибудь вроде Испании, потому что мы их знаем, в таких случаях удаётся лучше подготовиться к сопернику. Поэтому для нас первый матч будет непростой задачей. Но после этого мы будем знать, где находимся», — заявил капитан сборной Германии, чьи слова приводит Bayern & Germany. По мнению Нойера, азиатская команда очень дисциплинирована и непредсказуема из-за качества своих игроков, некоторые из которых выступают в Бундеслиге.

Напомним, что матч между Германией и Японией пройдёт 23 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер
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ГЕРМАНИЯ ЯПОНИЯ
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Комментарии (2)
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KLINSMANN
14 Ноября 2022 в 22:13
Японцы вынесут :)
CERG
14 Ноября 2022 в 22:38
Без шансов)..
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