​Фанаты сборной Японии убрали чужой мусор

Мы помним, как японцы поразили всех своей культурой на чемпионате мира в России в 2018 году. Футболисты сборной всегда оставляли после себя максимально чистую раздевалку, а болельщики – убирали мусор на трибуне после финального свистка.

В Катаре японские фанаты снова отличились со знаком плюс. Они наводили порядок на трибуне стадиона после матча Катар – Эквадор (0:2), причём убирали чужой мусор. Соответствующие видео появились в социальных сетях.

Свой первый матч на чемпионате мира – 2022 сборная Японии проведёт 23 ноября – против Германии. Также в этой группе выступят сборные Испании и Коста-Рики.