Киммих рассказал, на какой позиции будет играть на чемпионате мира

Игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о том, на какой позиции будет выступать на чемпионате мира в Катаре. Напомним, футболист способен выступить как на правом фланге обороны, так и в центре полузащиты.

«В основном я буду играть в полузащите. В 2018 году я всё ещё часто выступал на позиции правого защитника. Сейчас я счастлив играть в полузащите, но каждый в команде несёт ответственность за свою игру, особенно на таком турнире. С нетерпением жду начала», – сказал Киммих на пресс-конференции.

Сборная Германии начнёт выступления на чемпионате мира уже сегодня. «Бундестим» сыграет в 16:00 по московскому времени против сборной Японии.