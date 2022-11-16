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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Рюдигер: «Винисиус говорит, что у Германии отличная сборная, я тоже так думаю»

16 Ноября 2022 • 09:43 Комментировать
Германия
...
Япония
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23.11 16:00

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал о том, в каком состоянии немцы подходят к предстоящему чемпионату мира в Катаре. 

По словам 29-летнего футболиста, у Германии подобралась отличная команда, с чем также согласен его бразильский одноклубник Винисиус.

«Когда общаюсь с Винисиусом, он всегда говорит мне: «У вас отличная сборная». Я тоже так думаю. У нас сильная команда — хорошее сочетание молодости и опыта», — цитирует Рюдигера Sport Bild.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира Германии будут противостоять команды Испании, Коста-Рики и Японии. Свой стартовый матч на турнире немцы проведут 23 ноября против Японии. Начало — в 16:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Антонио Рюдигер Винисиус
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