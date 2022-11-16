Рюдигер: «Винисиус говорит, что у Германии отличная сборная, я тоже так думаю»

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал о том, в каком состоянии немцы подходят к предстоящему чемпионату мира в Катаре.

По словам 29-летнего футболиста, у Германии подобралась отличная команда, с чем также согласен его бразильский одноклубник Винисиус.

«Когда общаюсь с Винисиусом, он всегда говорит мне: «У вас отличная сборная». Я тоже так думаю. У нас сильная команда — хорошее сочетание молодости и опыта», — цитирует Рюдигера Sport Bild.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира Германии будут противостоять команды Испании, Коста-Рики и Японии. Свой стартовый матч на турнире немцы проведут 23 ноября против Японии. Начало — в 16:00 по московскому времени.