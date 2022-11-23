​Сборная Германии разминается в футболках с радужными элементами

На чемпионате мира в Катаре продолжают обсуждаться не только футбольные моменты. Немецкий Focus сообщает о том, что футболисты сборной Германии вышли на разминку перед матчем против Японии в особенных футболках. На них можно заметить элементы в радужных цветах.

Ранее ФИФА запретила капитанам команд выходить на поле с радужными капитанскими повязками в поддержку ЛГБТ. Некоторые ассоциации резко отреагировали на такое решение. Немецкий футбольный союз даже решил обратиться в суд.

Матч сборных Германии и Японии начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.