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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Главный тренер сборной Германии рассказал о целях команды на чемпионате мира

20 Ноября 2022 • 14:25 Комментировать
Германия
...
Япония
1 1.50 X 4.50 2 6.60
23.11 16:00

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о целях его команды на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, что на групповом этапе турнира немцам предстоит встретиться с Испанией, Коста-Рикой, а также Японией. В последний раз Германия одерживала победу на мундиале в 2014 году, когда в финальном матче была обыграна команда Аргентины (1:0 дв).

«Мы хотим играть во вдохновляющий футбол. Речь идёт о том, чтобы хорошо стартовать на чемпионате мира и выйти из группы. После этого мы будем двигаться шаг за шагом», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

Свой первый матч на мундиале Германия проведёт 23 ноября против Японии. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ханс-Дитер Флик
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