Главный тренер сборной Германии рассказал о целях команды на чемпионате мира

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал о целях его команды на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, что на групповом этапе турнира немцам предстоит встретиться с Испанией, Коста-Рикой, а также Японией. В последний раз Германия одерживала победу на мундиале в 2014 году, когда в финальном матче была обыграна команда Аргентины (1:0 дв).

«Мы хотим играть во вдохновляющий футбол. Речь идёт о том, чтобы хорошо стартовать на чемпионате мира и выйти из группы. После этого мы будем двигаться шаг за шагом», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

Свой первый матч на мундиале Германия проведёт 23 ноября против Японии. Начало — в 16:00 по московскому времени.