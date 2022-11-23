​Немецкий футбольный союз объяснил странную акцию сборной на чемпионате мира

Перед началом первого матча на чемпионате мира – 2022 футболисты сборной Германии прикрыли рты руками, когда делали командное фото. Немецкий футбольный союз объяснил эту странную акцию команды. Как и можно было догадаться, акция связана к запретом ФИФА на ношение капитанами радужной повязки в поддержку ЛГБТ.

«Этой повязкой мы хотели показать пример ценностей, которыми мы живём в сборной: разнообразие и взаимное уважение. Здесь нет политического посыла – права человека не подлежат обсуждению. К сожалению, это всё ещё не так. Запретить нам эту повязку – все равно, что закрыть нам рот», - говорится в сообщении.