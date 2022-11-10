Сборная ГДР сегодня - Тони Кроос в качестве капитана и бывший обладатель «Золотого мяча» в роли наставника

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, и через несколько месяцев на карте Европы стало на одно государство меньше - ГДР была поглощена ФРГ, два немецких государства соединились в одно. Впрочем, как говорится, «потери бойца отряд не заметил» - вскоре на карте Европы появилось с полтора десятка новых государств, с лихвой компенсировавших «минус один от ГДР».

Между тем у ГДР была и своя футбольная сборная, которая однажды даже приняла участие в чемпионате мира. А какой она была бы сегодня? Какие из известных немецких игроков гипотетически могли бы стать игроками сборной ГДР, если бы это государство сохранилось по сей день?

Тони Кроос

Как оказалось, не так и много игроков, но у них был бы очень достойный капитан - Тони Кроос, который родился в Померании, в Грейфсвальде, в начале 1990 года, и несколько месяцев таки успел побыть гражданином ГДР - страны, которая в сентябре 1990 официально прекратила существование.

Марсель Шмельцер

У Крооса, впрочем, были бы достаточно качественные исполнители вокруг - например, бывший игрок дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер, который родился в 1988 году в Магдебурге, Восточная Германия.

Он провел шестнадцать матчей за сборную Германии, но больше запомнился успехами в Дортмунде, куда его семья перебралась, когда будущий игрок был совсем маленьким. Шмельцер дважды выигрывал титул в Бундеслиге и сыграл в финале Лиги чемпионов в 2013 году, когда «Боруссия» проиграла «Баварии».

Ральф Ферманн

Сборной ГДР потребовался бы классный защитник, им мог бы стать родившийся в том же 1988 году Ральф Ферманн, полный однофамилец бывшего ирландского гонщика Формулы-1. Бывший защитник «Шальке 04», а также молодежной сборной Германии родился в Хемнице - раньше он назывался Карл-Маркс Штадт.

Роберт Хут

А вот Роберт Хут, чемпион Англии в составе «Лестера», наверняка должен еще что-то помнить из своего ГДР-овского детства - он родился в Восточном Берлине в 1984 году, и когда ГДР не стало, ему было уже шесть лет. Поиграть за сборную ГДР он, конечно же, уже не смог, но зато провел 19 матчей за сборную объединенной Германии.

Феликс Удуохай

Защитника «Аугсбурга» Феликса Удуохая к ГДР можно отнести лишь с большой натяжкой, он родился в 1997 году - тогда не существовало уже не только ГДР, но и единой Чехословакии, на границе с которой находится Аннаберг-Буххольц, родной городок Удуохая, известный своей горнодобывающей промышленностью.

Макс Арнольд

Не так далеко от Аннаберга-Буххольца находится городок Риеса, там в мае 1994 родился Макс Арнольд - футболист, уже в 20 лет получивший приглашение в сборную Германии, но в итоге сыгравший за нее только три матча. Как знать, может быть, в сборной ГДР он мог бы ярче заявить о себе и помочь Тони Кроосу.

Маттиас Заммер

А кто мог бы стать тренером этих ребят? Конечно же, Маттиас Заммер - обладатель «Золотого мяча» в 1996 году, уроженец Дрездена, который не просто родился в ГДР, но даже успел поиграть за сборную этой несуществующей ныне страны!