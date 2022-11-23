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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радимов высказался о добавленном времени на ЧМ-2022

23 Ноября 2022 • 18:32 Комментировать
Германия
1:2
Япония
окончен

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о добавленном времени на матчах чемпионата мира - 2022.

«Всех на этом чемпионате мира удивило добавленное время. Пока не понимаю, как к этому относиться», — передаёт слова Радимова издание Sport24. Бывший наставник дубля «сине-бело-голубых» считает, что в качестве футболиста его подобное могло бы бесить при удачном течении встречи, а при проигрыше - наоборот.

Отметим, что матчи катарского мундиаля бьют рекорды по длительности добавленного времени. В поединке Англии и Ирана коллективы провели на поле лишние 27 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Владислав Радимов Чм-2022
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