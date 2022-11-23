Рахимов: «Японцы взяли своей дисциплинированностью в матче с Германией»

Бывший наставник «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу сборной Японии над Германией. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась со счетом 2:1.

«Японцы взяли своей дисциплинированностью и самоотдачей на каждом участке поля, а немцы потеряли бдительность и были наказаны за это», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, уверенность немцев в победе переросла в самоуверенность, тоже самое произошло и с Аргентиной в матче против Саудовской Аравии (1:2).

Во втором туре мундиаля сборная Японии проведет матч с Коста-Рикой, а Германия сыграет с Испанией. Обе встречи пройдут 27 ноября.