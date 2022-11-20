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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лёв – Флику: «Возьмёшь меня на ЧМ-2022 в качестве помощника?»

20 Ноября 2022 • 02:43 Комментировать
Германия
...
Япония
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23.11 16:00

Бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв хотел вернуться в команду перед чемпионатом мира.

Напомним, что с 2006 по 2014 год именно Ханс-Дитер Флик занимал должность ассистента Лёва в сборной Германии, и ныне безработный рулевой предложил поменяться ролями перед мундиалем в Катаре: «Мне немного скучно, не мог бы ты взять меня на ЧМ-2022 помощником – например, тренером по стандартам?» – спросил Лёв у Флика, на что тот ответил вежливым отказом: «Это заманчивое предложение, но наш тренерский штаб сейчас полностью укомплектован. Возможно, я вернусь к этому варианту в будущем», – сказал нынешний главный тренер немецкой национальной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Йоахим Лёв Чемпионат Мира Ханс-Дитер Флик
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