​Томиясу попросили назвать любимого игрока сборной Испании – диалог получился забавным

Защитник сборной Японии Такэхиро Томиясу получил вопрос, в котором его попросили назвать любимого футболиста из сборной Испании.

- Тьяго, - ответил японец AS TV.

- Тьяго Алькантара? Он не приедет на чемпионат мира.

- Он не приедет?! Извините, я этого не знал, - отреагировал футболист.

Сборные Японии и Испании встретятся в третьем туре группового этапа чемпионата мира. К тому моменту японцы успеют сыграть против Германии (23 ноября) и Коста-Рики (27 ноября).

С сентября 2021 года Такехиро Томиясу выступает за лондонский «Арсенал». В сезоне 2022/2023 японец провёл за «канониров» 17 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.