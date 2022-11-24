Сборная Японии впервые выиграла матч ЧМ, уступая в счёте к перерыву

Для немецкой сборной катарский чемпионат мира начался с неудачи, команда проиграла в своем стартовом матче японцам со счетом 1:2 - наверняка многим это напомнило легендарное поражение от Южной Кореи на прошлом Мундиале. При этом немцы вели в счете к перерыву - победа японцев получилась волевой, как и успех Саудовской Аравии против Аргентины.

Как выяснилось, для Японии это был уже четырнадцатый матч в рамках чемпионата мира, в котором команда уступала в счете к перерыву - но впервые азиатской команде удалось переломить ход игры и одержать победу. Ранее она лишь два раза смогла довести дело до ничьей, а в 11 случаях все так и закончилось поражением.