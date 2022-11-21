Зюле: «Не хочу слишком хвалить Мусиалу»

Футболисты сборной Германии Никлас Зюле и Джамал Мусиала приняли участие в пресс-конференции. В ходе мероприятия Зюле высказался о Мусиале.

«Я не хочу слишком хвалить его, потому что для меня важно, чтобы он оставался на земле. Обычно 19-летние ребята испытывают волнение, но это совершенно не касается Джамала. Я надеюсь, что на чемпионате мира он будет играть так, как играл за «Баварию», - слова Зюле приводит в социальных сетях журналист Керри Хау.

Свой первый матч на чемпионате мира в Катаре сборная Германии проведёт 23 ноября – против Японии. Также в этой группе выступят национальные команды Испании и Коста-Рики.