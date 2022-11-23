Флик: «Мюллер даёт нам больше опций»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик заявил, что счастлив иметь у себя в составе нападающего «Баварии» Томаса Мюллера. Напомним, форвард мюнхенцев уже брал чемпионат мира в 2014 году под руководством Йоахима Лёва.

«Он определённо станет одним из вариантов на матч с Японией. Томас проделал невероятную работу на тренировках. Я счастлив, что Мюллер есть у меня в составе. Он даёт нам больше опций», – заявил Флик на пресс-конференции.

Сегодня в 16:00 по московскому времени Мюллер может выйти в основе на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против Японии. Напомним, в группе с немцами также будут играть Коста-Рика и Испания.