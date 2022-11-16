Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гнабри: «Мы должны нашим болельщикам»

16 Ноября 2022 • 00:20 Комментировать
Германия
...
Япония
1 1.50 X 4.40 2 6.50
23.11 16:00

Вингер немецкой национальной команды Серж Гнабри поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2022.

«Мы должны нашим болельщикам, учитывая провал, который потерпели на прошлом чемпионате мира. Мы хотим выиграть титул, но очевидно, что это будет непросто», — цитирует атакующего футболиста «Баварии» издание Donaukurier.

По мнению игрока, главными конкурентами Германии на катарских полях станут Бразилия и Аргентина, однако в плей-офф, по мнению игрока, тяжело будет с каждым оппонентом. Гнабри также отметил, что волнуется перед своим первым мундиалем в карьере.

Напомним, что свой путь на ЧМ-2022 подопечные Ханс-Диттера Флика начнут с игр против Испании, Японии и Коста-Рики.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чм-2022 Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГЕРМАНИЯ ЯПОНИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
00:28 · Италия. Серия А
Лукаку прошёл медицинское обследование в расположении сборной Бельгии
00:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гнабри: «Мы должны нашим болельщикам»
00:08 · Испания. Ла Лига
Азар сделал выбор между очередной победой в Лиге чемпионов с «Реалом» и триумфом на ЧМ-2022 со сборной
15 Ноября
23:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «На ЧМ-2022 буду особенно следить за Бельгией»
23:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талант «Ливерпуля» Карвалью отказался выступать за сборную Португалии
23:30 · Товарищеские матчи
Манчини: «Италия должна была сыграть на ЧМ-2022» 1
23:10 · Италия. Серия А
Отец Леау: «На ЧМ-2022 жду от Рафаэла того же, что он показывает в «Милане»
22:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Родриго: «Неймар — наш лучший футболист»
22:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Португалия – Гана: прогноз на матч чемпионата мира – 24 ноября 2022
21:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Уругвай – Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира – 24 ноября 2022
21:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема до сих пор не вернулся к полноценным тренировкам
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бразилия – Сербия: прогноз на матч чемпионата мира – 24 ноября 2022
21:34 · Испания. Ла Лига
Коке сравнил Симеоне и Луиса Энрике
21:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис считает, что на игроков оказывают давление ради критики ЧМ-2022
21:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Коке рассказал, в чём сила сборной Испании
Все новости
Рекомендуем