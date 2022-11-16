Гнабри: «Мы должны нашим болельщикам»

Вингер немецкой национальной команды Серж Гнабри поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2022.

«Мы должны нашим болельщикам, учитывая провал, который потерпели на прошлом чемпионате мира. Мы хотим выиграть титул, но очевидно, что это будет непросто», — цитирует атакующего футболиста «Баварии» издание Donaukurier.

По мнению игрока, главными конкурентами Германии на катарских полях станут Бразилия и Аргентина, однако в плей-офф, по мнению игрока, тяжело будет с каждым оппонентом. Гнабри также отметил, что волнуется перед своим первым мундиалем в карьере.

Напомним, что свой путь на ЧМ-2022 подопечные Ханс-Диттера Флика начнут с игр против Испании, Японии и Коста-Рики.