Колыванов считает, что сборная Германии может удивить на ЧМ-2022

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о сборной Германии.

«Немцы после провала на ЧМ в России сделают все, чтобы восстановить свое имя. Да, одно поколение закончило свой путь, но ему на смену пришло другое, поэтому Германия может удивить», — приводит слова Колыванова RT.

Эксперт отметил, что сборная Германии всегда ставит перед собой самые высокие задачи на больших турнирах.

В первом туре чемпионата мира Германия встретится с Японией, матч состоится 23 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по московскому времени. Помимо этого, в группу E попали национальные команды Испании и Коста-Рики.