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Чемпионат Италии. Серия А

​Салемакерс: «Покинул «Милан» из-за ухода Мальдини»

09 Сентября 2023 • 02:54 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Бельгийский защитник Алексис Салемакерс сменил футболку «Милана» на «Болонью»,  сейчас рассказал журналистам, почему решил покинуть стан «россонери». По его словам, решение о расставании с клубом он принял после имевшей место в начале июня отставки Паоло Мальдини:

- Я не собирался уходить, пока не ушел Паоло Мальдини. После этого начались перемены, а я решил принять свое решение попробовать себя в другой команде. Мне хотелось больше играть, и в новом клубе у меня будет такая возможность, - цитирует слова Алексиса Салемакерса итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Алексис Салемакерс
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