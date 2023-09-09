​Салемакерс: «Покинул «Милан» из-за ухода Мальдини»

Бельгийский защитник Алексис Салемакерс сменил футболку «Милана» на «Болонью», сейчас рассказал журналистам, почему решил покинуть стан «россонери». По его словам, решение о расставании с клубом он принял после имевшей место в начале июня отставки Паоло Мальдини:

- Я не собирался уходить, пока не ушел Паоло Мальдини. После этого начались перемены, а я решил принять свое решение попробовать себя в другой команде. Мне хотелось больше играть, и в новом клубе у меня будет такая возможность, - цитирует слова Алексиса Салемакерса итальянское новостное агентство ITASportPress.