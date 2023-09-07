Чалханоглу зарабатывает больше всех в «Интере» — известна сумма

Стало известно, сколько зарабатывает турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу.

По сведениям Calcio e Finanza, оклад 29-летнего хавбека в миланском клубе составляет шесть с половиной миллионов евро.

Напомним, Чалханоглу выступает за «Интер» с лета 2021 года, перебравшись из «Милана».

В нынешнем сезоне футболист появился на поле в трех матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одного забитого мяча.

Трудовой договор Чалханоглу с «Интером» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 40 миллионов евро.

16 сентября «Интер» примет на своем поле «Милан» в рамках четвертого тура Серии А.