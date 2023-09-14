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Чемпионат Италии. Серия А

Пинамонти объяснил, почему покинул «Интер»

14 Сентября 2023 • 13:04 Комментировать
Интер Милан
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Милан
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16.09 19:00

Нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти рассказал, почему год назад решил покинуть миланский «Интер» на постоянной основе. 24-летний форвард в своё время выиграл с «нерадзурри» чемпионат Италии.

«Мне было жаль покидать «Интер», ведь я находился в этом клубе очень долгое время. В то же время я был доволен и уверен в следующем шаге, ведь больше не хотел уходить в аренду. Я очень благодарен «Интеру», ведь клуб помог мне вырасти», – цитирует Пинамонти Football Italia.

Напомним, в дебютном сезоне за «Сассуоло» Пинамонти отметился всего 5 голами в Серии А. В новой кампании итальянец отметился в чемпионате одним мячом и результативной передачей в 3 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Андреа Пинамонти
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