Пинамонти объяснил, почему покинул «Интер»

Нападающий «Сассуоло» Андреа Пинамонти рассказал, почему год назад решил покинуть миланский «Интер» на постоянной основе. 24-летний форвард в своё время выиграл с «нерадзурри» чемпионат Италии.

«Мне было жаль покидать «Интер», ведь я находился в этом клубе очень долгое время. В то же время я был доволен и уверен в следующем шаге, ведь больше не хотел уходить в аренду. Я очень благодарен «Интеру», ведь клуб помог мне вырасти», – цитирует Пинамонти Football Italia.

Напомним, в дебютном сезоне за «Сассуоло» Пинамонти отметился всего 5 голами в Серии А. В новой кампании итальянец отметился в чемпионате одним мячом и результативной передачей в 3 поединках.