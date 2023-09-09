​Липпи назвал фаворитов гонки за Скудетто

Знаменитый итальянский специалист Марчелло Липпи поделился своим прогнозом на начавшийся сезон Серии А. Он считает главными фаворитами на высокие награды миланские клубы, но предложил не списывать со счетом и туринский «Ювентус», который, как известно, может сфокусироваться исключительно на чемпионате.

- «Ювентус», как всегда, мотивирован и показывает волевые качества. В команде интересный сплав опыта и молодежи. К тому же, отсутствие кубков. Я считаю, что «Ювентус» будет бороться с миланскими клубами за чемпионский титул, - цитирует слова Липпи pianetamilan.it.