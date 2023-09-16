Милан – чёрно-синий: «Интер» уничтожил соседей в дерби

Борьбы в миланском дерби не получилось. «Интер» в первом тайме забил дважды, а во втором трижды, в то время как «Милан» за весь матч сумел отличиться лишь раз.

«Интер» и «Милан» к третьему туру подошли без очковых потерь, так что победитель очной встречи единолично возглавил бы таблицу Серии А. В случае ничьей бы обе команды догоняли бы «Ювентус», который чуть ранее в субботу уже одержал победу.

Счёт в матче был открыт быстро. Уже на пятой минуте Тюрам на правом фланге продавил Тюрама и прострелил в центр, где самым расторопным оказался Мхитарян, который и переправил мяч в цель. После этого номинальные хозяева продолжали давить и могли вскоре увеличить преимущество. После навеса Димарко слева Мхитарян головой бил в дальний угол, но чуть не попал.

«Интер» продолжал владеть инициативой, в свою очередь «Милан» пытался наладить игру в атаке, но у подопечных Стефано Пиоли мало что получалось. Следующего острого момента пришлось ждать долго, но создали его вновь подопечные Симоне Индзаги. Димарко получил мяч справа в потенциально опасной позиции, но пробил выше. По истечении получаса «россонери» всё же прибавили и стали совершать подходы к штрафной соперника, но ничего опасного создать не могли.

Второй гол в матче также забил «Интер». Дюмфрис с фланга навешивал на Тюраму, но получилось высоковато. Однако француз догнал мяч, ушёл от Тиава, ворвался в штрафную и мощно пробил в дальний верхний угол, не оставив Меньяну шансов. В оставшееся до перерыва время на поле ничего острого не произошло, так что «Интер» ушёл на паузу с уверенным преимуществом в счёте.

«Милан» на старте второй половины пытался контролировать мяч, но «Интер» спокойно действовал в прессинге, не давая сопернику приблизиться к своим воротам. Тем не менее, «россонери» смогли довольно быстро забить и вернуться в игру. Эрнандес нашёл в штрафной Леау, а португалец обработал мяч и пробил в цель.

Через десять минут хозяева могли восстановить статус-кво. После хорошего удара вышедшего на замену Аугусто вратарю гостей Меньяну пришлось выручать команду. Через пару минут «Интер» всё же вновь увеличил своё преимущество. После передачи от Мартинеса на острие атаки мяч получил Мхитарян, который сразу пробил, и после небольшого рикошета от соперника футбольный снаряд влетел в цель.

За десять минут до конца мата Эрнандес в своей штрафной сбил Мартинеса, и судья уверенно указал на точку. К мячу подошёл экс-игрок «Милана» Чалханоглу и пробил точно по центру, в то время как Меньян улетел в угол. В компенсированное время «Интер» довёл счёт уже до совсем неприличного. Мхитарян отобрал мяч у Чуквезе и сделал пас в центр штрафной на Фраттези, который пробил в цель. Таким образом, «Интер» стал единоличным лидером Серии А.

На следующей неделе оба миланских команда стартуют в Лиге чемпионов. «Интер» поедет в гости в Сан-Себастьян, где соперником станет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, а «Милан» примет «Ньюкасл». В следующем же туре «нерадзурри» отправятся в гости к «Эмполи», а «россонери» примут «Верону».

Роман Андреев