Орландо: «Пулишич и Лофтус-Чик впечатлили»

Бывший игрок итальянского «Милана» Массимо Орландо признался, что из новобранцев клуба его больше всего впечатлили американский полузащитник с хорватскими корнями Кристиан Пулишич, а также англичанин Рубен Лофтус-Чик, в прошлом выступавший в АПЛ - как, впрочем, и Пулишич.

- Меня порадовали Пулишич и Лофтус-Чик, совершенно неожиданно. Я в принципе знал о них и ранее, но сейчас удивился. Интеллигентны, техничны, и очень-очень сильны, - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит ответственный матч - с земляками из «Интера». Он состоится шестнадцатого сентября.