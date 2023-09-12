Агент Элмаса отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Интер»

Полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас считается трансферной целью миланского «Интера».

23-летний хавбек может пополнить ряды «нерадзурри» в зимнее трансферное окно, о чём несколько дней назад сообщили итальянские СМИ.

«Мы ведём переговоры с «Наполи» о продлении контракта, но также мы поддерживаем постоянную связь и с представителями других клубов. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – цитирует Calciomercato агента Николу Гьошевски, представляющего интересы футболиста сборной Северной Македонии.

Эльиф Элмас провёл два матча за «Наполи» в текущем сезоне, отыграв в сумме чуть больше 20 минут. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 26 млн евро.