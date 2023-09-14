Пулишич: «Жиру во многом остался таким же, каким был в «Челси»

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от воссоединения с Оливье Жиру, с которым ранее пересекался в лондонском «Челси».

«Жиру во многом остался таким же, каким был в «Челси». Он постоянно находится на правильной позиции во время матчей. Мы отлично ладим на поле, Оливье – фантастический человек», – приводит слова Пулишича итальянское издание Calciomercato.

Напомним, Жиру и Пулишич в 2021 году выиграли в составе «Челси» Лигу чемпионов. В новом розыгрыше Серии А Пулишич забил 2 гола в 3 матчах, тогда как Жиру отметился 4 мячами и ассистом.