Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пулишич: «Жиру во многом остался таким же, каким был в «Челси»

14 Сентября 2023 • 10:07 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
1 2.13 X 3.55 2 3.50
16.09 19:00

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич поделился впечатлениями от воссоединения с Оливье Жиру, с которым ранее пересекался в лондонском «Челси».

«Жиру во многом остался таким же, каким был в «Челси». Он постоянно находится на правильной позиции во время матчей. Мы отлично ладим на поле, Оливье – фантастический человек», – приводит слова Пулишича итальянское издание Calciomercato.

Напомним, Жиру и Пулишич в 2021 году выиграли в составе «Челси» Лигу чемпионов. В новом розыгрыше Серии А Пулишич забил 2 гола в 3 матчах, тогда как Жиру отметился 4 мячами и ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Сентября
10:07 · Италия. Серия А
Пулишич: «Жиру во многом остался таким же, каким был в «Челси»
09:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» сохраняет интерес к Кефрену Тюраму, но игрок стоит 35-40 миллионов евро
09:50 · Россия. Премьер-лига
Дасаев оценил вклад Буффона в футбол
09:43 · Италия. Серия А
Пулишич – о скудетто: «Я знаю, что мы добьёмся успеха»
09:37 · Италия. Серия А
Пулишич: «Мечтаю забить гол или отдать ассист в матче против «Интера»
03:55 · Италия. Серия А
Маротта ответил на вопрос о проблемах Погба с допингом 1
03:00 · Италия. Серия А
​Раньери стал почётным гражданином Кальяри
02:58 · Италия. Серия А
Таккинарди – о Погба: «Было очевидно, что он уже не тот»
02:56 · Италия. Серия А
​Стала известна зарплата Верратти в Катаре
02:19 · Италия. Серия А
Дуван Сапата объяснил, почему перешёл в «Торино», а не в «Рому»
01:39 · Италия. Серия А
​Верратти: «Есть ощущение, что меня ждёт хороший сезон»
01:34 · Италия. Серия А
​Серена: «Дерби будет напряжённым»
01:17 · Италия. Серия А
«Ювентус» не планирует подписывать замену Погба
00:36 · Италия. Серия А
Дибала назвал цель «Ромы» на сезон
00:19 · Италия. Серия А
Димарко: «Я заслужил своё место в «Интере»
Все новости
Рекомендуем