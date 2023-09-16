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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Состав «Милана» изменился, но принципы остались прежними»

16 Сентября 2023 • 03:42 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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Через 14 ч. 8 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги оценил силу «Милана» в преддверии дерби.

Встреча «нерадзурри» с «россонери» стартует в субботу в 19:00 по московскому времени.

«Милан» сменил трёх-четырёх основных игроков. Команда изменилась, но старается придерживаться тех же принципов. Возможно, их игра стала более агрессивной.

Как и мы, «Милан» хорошо начал сезон. Предстоящая игра не будет решающей, но мы знаем, насколько она важна для клуба и болельщиков. Я горжусь нашими результатами в дерби в прошлом сезоне, однако завтрашний матч – новая история», – цитирует Football Italia Индзаги, ответившего на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции.

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