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Ориги вернулся в Англию: «Ноттингем Форест» арендовал форварда у «Милана» официально

02 Сентября 2023 • 03:10 Комментировать
Челси
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Ноттингем Форест
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Через 13 ч. 30 мин.

Нападающий «Милана» Дивок Ориги попробует перезапустить карьеру в Англии.

«Ноттингем Форест» успел закрыть сделку по аренде бельгийца перед окончанием трансферного периода, сообщается на официальном сайте «лесников». Договор рассчитан до конца текущего сезона.

«С нетерпением ждём возможности увидеть Дивока на нашем стадионе, – комментирует переход спортивный директор «Ноттингем Форест» Росс Уилсон. – Мы хотели усилить нашу атакующую линию, и Ориги, несомненно, поможет нам в этом».

Дивок Ориги принадлежал «Ливерпулю» с 2014 по 2022 год – в его активе 41 гол в 175 матчах за «красных». За сезон в «Милане» форвард отметился двумя забитыми мячами, отыграв 36 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ноттингем Форест Дивок Ориги трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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