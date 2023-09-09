​Кевин-Принс Боатенг: «И «Милан», и «Интер» славно усилились»

Бывший игрок итальянского «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг недавно завершил карьеру и сейчас имеет время посмотреть футбол по телевизору. Он обязательно будет следить за миланским дерби шестнадцатого сентября, пообещав, разумеется, болеть за «Милан».

- Как всегда, Форца «Милан»! Как «Милан», так и «Интер» славно усилились, у них будет очень интересный матч, - цитирует слова Боатенга итальянское новостное агентство ITASportPress.

И «Милан», и «Интер» идут без потерь, выиграв по три матча в первых трех турах нового сезона итальянского чемпионата Серии А.