Лофтус-Чик: «Пиоли хочет, чтобы я доминировал в полузащите»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал, что от него требует главный тренер Стефано Пиоли. Напомним, англичанин перебрался к «россонери» минувшим летом из лондонского «Челси».

«Пиоли хочет, чтобы я доминировал в полузащите. Я думаю, одно из моих лучших качеств – это способность обходить соперников на дриблинге за счёт скорости и физической мощи. Это то, на что я больше всего полагаюсь. Если я смогу это показать, то у меня хорошие шансы на доминирование», – цитирует Лофтуса-Чика Calciomercato.

27-летний Лофтус-Чик провёл три матча в новом розыгрыше итальянской Серии А, где отметился двумя результативными передачами.