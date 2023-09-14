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Чемпионат Италии. Серия А

Лофтус-Чик: «Пиоли хочет, чтобы я доминировал в полузащите»

14 Сентября 2023 • 14:11 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
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16.09 19:00

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал, что от него требует главный тренер Стефано Пиоли. Напомним, англичанин перебрался к «россонери» минувшим летом из лондонского «Челси».

«Пиоли хочет, чтобы я доминировал в полузащите. Я думаю, одно из моих лучших качеств – это способность обходить соперников на дриблинге за счёт скорости и физической мощи. Это то, на что я больше всего полагаюсь. Если я смогу это показать, то у меня хорошие шансы на доминирование», – цитирует Лофтуса-Чика Calciomercato.

27-летний Лофтус-Чик провёл три матча в новом розыгрыше итальянской Серии А, где отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Рубен Лофтус-Чик
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