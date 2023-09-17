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Чемпионат Италии. Серия А

​Итальянский журналист: «Пиоли лучше не забывать судьбу Мальдини»

17 Сентября 2023 • 22:32 Комментировать
Интер Милан
5:1
Милан
окончен

В четвертом туре итальянского чемпионата «Милан» потерпел сокрушительное поражение от «Интера», после чего высшее руководство «россонери» явилось в раздевалку команды. Это было сигналом для Стефано Пиоли - и наставник «Милана» не должен игнорировать его, уверен Паол Дзилиани, итальянский журналист.

- Пиоли следует быть настороже, если новое руководство так рассталось с Паоло Мальдини, то с Пиоли и подавно никто не будет церемониться. Можно проиграть дерби, но не счетом 1:5! - цитирует слова Дзилиани pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милан» сыграет с «Вероной».


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Милан Стефано Пиоли
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