​Итальянский журналист: «Пиоли лучше не забывать судьбу Мальдини»

В четвертом туре итальянского чемпионата «Милан» потерпел сокрушительное поражение от «Интера», после чего высшее руководство «россонери» явилось в раздевалку команды. Это было сигналом для Стефано Пиоли - и наставник «Милана» не должен игнорировать его, уверен Паол Дзилиани, итальянский журналист.

- Пиоли следует быть настороже, если новое руководство так рассталось с Паоло Мальдини, то с Пиоли и подавно никто не будет церемониться. Можно проиграть дерби, но не счетом 1:5! - цитирует слова Дзилиани pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милан» сыграет с «Вероной».