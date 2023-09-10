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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо может пропустить миланское дерби

10 Сентября 2023 • 22:18 Комментировать
Колумбия
1:0
Венесуэла
окончен

Крайний защитник «Интера» Хуан Куадрадо получил повреждение в матче за сборную Колумбии.

35-летний футболист отыграл первый тайм квалификации чемпионата мира – 2026 против Венесуэлы, но был заменён в перерыве. По информации Football Italia, Куадрадо не смог продолжить игру из-за мышечных проблем. Таким образом, участие латераля в предстоящем поединке против «Милана», который состоится 16 сентября в рамках Серии А, находится под сомнением. 

Хуан Куадрадо принял участие в трёх матчах «нерадзурри» в текущей кампании, став автором одной результативной передачи. Летом игрок перебрался из «Ювентуса» в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Сборная Колумбии Хуан Куадрадо
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