Куадрадо может пропустить миланское дерби

Крайний защитник «Интера» Хуан Куадрадо получил повреждение в матче за сборную Колумбии.

35-летний футболист отыграл первый тайм квалификации чемпионата мира – 2026 против Венесуэлы, но был заменён в перерыве. По информации Football Italia, Куадрадо не смог продолжить игру из-за мышечных проблем. Таким образом, участие латераля в предстоящем поединке против «Милана», который состоится 16 сентября в рамках Серии А, находится под сомнением.

Хуан Куадрадо принял участие в трёх матчах «нерадзурри» в текущей кампании, став автором одной результативной передачи. Летом игрок перебрался из «Ювентуса» в качестве свободного агента.