Мхитарян прокомментировал разгромную победу «Интера» над «Миланом»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян ответил на вопросы журналистов после разгромной победы в миланском дерби (5:1).

34-летний футболист стал одним из главных героев встречи, дважды поразив ворота «Милана» и отметившись результативной передачей.

«Мы очень счастливы, но особенно счастлив я. Нет, дело не в том, что я забил, а в том, что мы выиграли и продолжили нашу отличную серию на старте этого сезона.

Наши болельщики великолепны, хочу поблагодарить их за поддержку. Мы должны продолжить в том же духе. Посмотрим, к чему это приведёт.

Состав «Интера» изменился, но наши новички прекрасно понимают, каковы требования в этом клубе», – сказал в послематчевом интервью DAZN Мхитарян.