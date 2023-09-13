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Ширер: «Магуайр? Интересно, что думали Томори и Колвилл, которые сидели на скамейке»

13 Сентября 2023 • 15:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер не понимает, почему центральный защитник Гарри Магуайр регулярно попадает в стартовый состав «трёх львов». Напомним, вчера защитник отметился автоголом в матче с Шотландией, но команда Гарета Саутгейта всё равно одержала победу со счётом 3:1.

«Я не понимаю, почему Магуайр постоянно попадает в состав. Он вышел в старте на выходных, но Саутгейт вновь выпустил его в матче с Шотландией. Мне интересно, что думали Фикайо Томори и Леви Колвилл, которые сидели на скамейке запасных», – цитирует Ширера журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Магуайр не получает регулярной игровой практики в «Манчестер Юнайтед», ведь главный тренер Эрик тен Хаг ему не доверяет.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Манчестер Юнайтед Сборная Англии Алан Ширер Гарри Магуайр Фикайо Томори Леви Колвилл
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