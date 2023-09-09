Арнаутович: «В 2010 году я выиграл требл с «Интером», находясь в стороне, теперь я хочу играть видную роль»

Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович рассказал о своих целях в команде.

34-летний футболист пополнил ряды «нерадзурри», перебравшись из «Болоньи» на правах аренды с обязательством выкупа.

«Требл 2010 года? Можно сказать, что я выиграл его в роли болельщика, ведь я находился в стороне. Сейчас я не хочу быть статистом, я намерен помогать команде, играть видную роль. Переходя в «Интер», я почувствовал, будто возвращаюсь домой, хотя с тех пор в клубе осталось не так много людей», – приводит журналист Альфредо Педулла слова австрийца.

В трёх поединках текущего розыгрыша Серии А Марко Арнаутович отметился одним результативным пасом.