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Чемпионат Италии. Серия А

Арнаутович: «В 2010 году я выиграл требл с «Интером», находясь в стороне, теперь я хочу играть видную роль»

09 Сентября 2023 • 23:34 Комментировать
Интер Милан
...
Милан
16.09 19:00

Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович рассказал о своих целях в команде.

34-летний футболист пополнил ряды «нерадзурри», перебравшись из «Болоньи» на правах аренды с обязательством выкупа.

«Требл 2010 года? Можно сказать, что я выиграл его в роли болельщика, ведь я находился в стороне. Сейчас я не хочу быть статистом, я намерен помогать команде, играть видную роль. Переходя в «Интер», я почувствовал, будто возвращаюсь домой, хотя с тех пор в клубе осталось не так много людей», – приводит журналист Альфредо Педулла слова австрийца. 

В трёх поединках текущего розыгрыша Серии А Марко Арнаутович отметился одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович
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