Пулишич – о скудетто: «Я знаю, что мы добьёмся успеха»

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Италии. Напомним, в первых трёх турах Серии А команда Стефано Пиоли набрала максимум очков.

«Мы чувствуем себя уверенно. У нас сильные игроки, клуб отлично усилился на трансферном рынке, поэтому у нас есть правильное сочетание талантов. Мы вполне можем выиграть скудетто, но для этого нам нужно продолжать в том же духе. Команда отлично начала сезон, я знаю, что мы добьёмся успеха», – цитирует Пулишича Calciomercato.

Пулишич в трёх первых матчах за «Милан» записал на своё актив два гола в итальянской Серии А и произвёл хорошее впечатление на болельщиков.